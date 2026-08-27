«Вопреки вызовам»: Мишустин заявил о росте ВВП России
Экономика России продолжает развиваться «вопреки существующим вызовам». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая на заседании правительства он указал, что за январь-июнь текущего года динамика ВВП страны осталась положительной и составила 0,6% в годовом выражении.
«В номинальном выражении он приблизился к 102 триллионам рублей», - отметил Мишустин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что экономическая динамика в России «в целом скромная, но позитивная», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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