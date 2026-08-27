Россиянам объяснили, зачем банки навязывают плавающие ставки по вкладам
Депозит с плавающей процентной ставкой позволяет банкам переложить на клиента риск, связанный с изменением ключевой ставки. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель направления по развитию сберегательных и инвестиционных продуктов Инго Банка Вадим Копылов.
По его словам, на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки банки специально снижают порог входа для таких продуктов - с целью привлечь «длинные» деньги.
Эксперт указал, что на коротком сроке банковская ставка получается ниже ключевой, а на трёхлетнем — выше примерно на два пункта.
«Банк готов доплачивать за длинные деньги ровно потому, что стоимость этих денег будет автоматически снижаться вместе с ключевой все три года», — заключил Копылов.
Ранее фонд «Общественное мнение» выяснил, что 37% считают лучшей формой хранения сбережений наличные, тогда как счёт или вклад в банке выбрали 36% участников исследования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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