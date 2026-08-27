Россиянам объяснили, зачем банки навязывают плавающие ставки по вкладам

По его словам, на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки банки специально снижают порог входа для таких продуктов - с целью привлечь «длинные» деньги.

Эксперт указал, что на коротком сроке банковская ставка получается ниже ключевой, а на трёхлетнем — выше примерно на два пункта.

«Банк готов доплачивать за длинные деньги ровно потому, что стоимость этих денег будет автоматически снижаться вместе с ключевой все три года», — заключил Копылов.

Ранее фонд «Общественное мнение» выяснил, что 37% считают лучшей формой хранения сбережений наличные, тогда как счёт или вклад в банке выбрали 36% участников исследования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».