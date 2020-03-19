Российским ученым удалось расшифровать геном коронавируса
Российским ученым удалось полностью расшифровать геном коронавируса. Об этом говорится на сайте министерства здравоохранения.
«Специалистами ФГБУ «НИИ гриппа имени Смородинцева» Минздрава России был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России», - говорится в сообщении.
Полученная информация должна помочь в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса COVID-19, передает АГН «Москва».
По словам и.о. директора учреждения Дмитрия Лиознова, оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 необходим для понимания пути его распространения и попадания на территорию России, а также эволюции нового коронавируса.
Генетические данные уже загружены в международную базу данных EpiCoV GISAID. Ею пользуется, в ом числе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Китай ранее передал России геном коронавируса для совместной разработки вакцины.
Ранее в Китае назвали средство для эффективной борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19. Это препарат против новых штаммов гриппа «Фавипиравир» производства японской компании Fujifilm Toyama Chemical. По словам специалистов, препарат прошел клинические испытания при участии 340 пациентов.
Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом в эфире НСН рассказал, что тормозит поиск вакцины от коронавируса. По его словам, вакцину от коронавируса могут искать годами.
На данный момент в мире заражены коронавирусом 220 тысяч человек.
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