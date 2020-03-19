Российским ученым удалось расшифровать геном коронавируса

Полученная информация должна помочь в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса COVID-19, передает АГН «Москва».

По словам и.о. директора учреждения Дмитрия Лиознова, оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 необходим для понимания пути его распространения и попадания на территорию России, а также эволюции нового коронавируса.

Генетические данные уже загружены в международную базу данных EpiCoV GISAID. Ею пользуется, в ом числе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Китай ранее передал России геном коронавируса для совместной разработки вакцины.

Ранее в Китае назвали средство для эффективной борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19. Это препарат против новых штаммов гриппа «Фавипиравир» производства японской компании Fujifilm Toyama Chemical. По словам специалистов, препарат прошел клинические испытания при участии 340 пациентов.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом в эфире НСН рассказал, что тормозит поиск вакцины от коронавируса. По его словам, вакцину от коронавируса могут искать годами.

На данный момент в мире заражены коронавирусом 220 тысяч человек.



