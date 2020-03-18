В МГУ заявили о возможности создания вакцины от коронавируса за 3 месяца

По словам ученых, они уже разработали технологию создания сферических частиц, которые могут использоваться в качестве носителей для антигенов коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы получаем идеальные по форме сферические частицы любого размера из вируса табачной мозаики. Это растительный вирус, который, как известно, точно не может быть заразен для человека», — цитирует RT заведующую кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольгу Карпову.

Специалист отметила, что научные работы с вирусом табачной мозаики велись с 2010 года. По ее словам, сферические частицы, на поверхности которых ученые поместили «корону» вируса, становятся идентичны самому патогенну. При этом организмом человека эти частицы будут восприниматься так же, но будут вести к выздоровлению, передает Ura.ru.

Американские врачи в этот понедельник заявили о старте клинических испытаний вакцины от коронавируса. Первый участник испытаний получит экспериментальную дозу. В эксперименте примут участие 45 добровольцев. Исследование проведут в Институте в Сиэтле Kaiser Permanente Washington Health Research Institute. Образцы не содержат вирус, поэтому добровольцы не заразятся. Исследование должно дать понять ученым, какие побочные последствия могут быть у лекарства. Если их не выявят, то можно будет перейти к более широким испытаниям. На полноценное внедрение этой вакцины может уйти от года до полутора лет.











