СМИ: Китай назвал эффективное лекарство от коронавируса

Руководство Китая назвало средство для эффективной борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19. Об этом сообщили ряд СМИ, в том числе британская газета The Guardian.

В министерстве науки и технологий Китая эффективным назвали препарат против новых штаммов гриппа «Фавипиравир» производства японской компании Fujifilm Toyama Chemical.

Представитель ведомства Чжан Синьминь отметил, что препарат прошел клинические испытания при участии 340 пациентов. По его словам, анализы пациентов, принимающих препарат, через 4 дня показывали отрицательный результат. В свою очередь, анализы тех, кто не принимал лекарство, вылечивались в среднем через 11 дней.

Также в китайском ведомстве препарат имеет высокую степень безопасности, кроме того позволяет улучшить состояние легких примерно у 91% пациентов.







