Российские военные доставили гуманитарную помощь в ЛНР

Вооруженные силы России доставили гуманитарную помощь в Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

ОНФ передал Донбассу 130 тонн гуманитарной помощи

Отмечается, что были доставлены масло, крупы, мука, тушенка, сахар, лук, сладости и вода. Также жителям были переданы предметы первой необходимости.

Ранее президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева в пресс-центре НСН рассказала о текущих нуждах беженцев Донбасса.

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ФОТО: РИА Новости
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