Российские военные доставили гуманитарную помощь в ЛНР
26 апреля 202209:09
Вооруженные силы России доставили гуманитарную помощь в Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.
Отмечается, что были доставлены масло, крупы, мука, тушенка, сахар, лук, сладости и вода. Также жителям были переданы предметы первой необходимости.
Ранее президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева в пресс-центре НСН рассказала о текущих нуждах беженцев Донбасса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru