ОНФ передал Донбассу 130 тонн гуманитарной помощи

Общероссийский народный фронт (ОНФ) передал в Луганскую народную республику свыше 130 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу исполкома ОНФ в Ростовской области Алексея Варяницу.

Отмечается, что представители общественной организации открыли гуманитарный склад в Луганске, где и разместили гуманитарную помощь. По данным ОНФ, это позволит быстрее передавать гумпомощь жителям ЛНР.

Среди помощи, кроме продуктов, воды и других товаров первой необходимости, оказалась и пленка для разбитых окон. Представители организации приехали также в город Счастье, который пострадал в ходе боевых действий.

В организации отметили, что пытаются улучшить условия жизни людей и направили в ЛНР уже более 24 тонн продуктов и воды.