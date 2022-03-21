«Средства гигиены и одежда»: Какой помощи остро не хватает переселенцам Донбасса

Президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева в пресс-центре НСН рассказала о текущих нуждах беженцев Донбасса.

«В настоящий момент мы просим, чтобы предоставляли средства гигиены, моющие средства, мы просим новую одежду, указываем, каких размеров эта одежда нужна. Просим, чтобы предоставляли обувь, потому что люди приехали в той паре обуви, в которой были на тот момент. Когда мы были в лагере размещения беженцев под Таганрогом, из 500 размещенных людей половина – дети, половина из них школьники. Мы увидели, как школьники выходят из автобусов и несут в руках тетрадки, им дали все необходимое, но им даже сложить некуда. Поэтому стало очевидно, что нужны школьные рюкзаки.

Со времени начала военной спецоперации на Украине со всех регионов России производится оказание гуманитарной помощи беженцам Донбасса. По данным на 17 марта, около 300 беженцев из Мариуполя прибыли на границу России в Ростовской области, рассказали в Минобороны РФ.



