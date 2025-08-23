На блогера Маркаряна завели уголовное дело за реабилитацию нацизма
Блогер Арсен Маркарян стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Что именно стало причиной для возбуждения дела по статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма), не уточняется.
В начале 2025 года прокуратура Москвы объявила, что обнаружила в одном из интервью Маркаряна призывы к терроризму и направила материалы для возбуждения дела по этой статье УК.
Маркарян известен своими женоненавистническими высказываниями. В июле 2024 года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обещала написать заявление на Маркаряна в прокуратуру из-за высказываний блогера о женщинах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с копированием голоса
- На блогера Маркаряна завели уголовное дело за реабилитацию нацизма
- Володин сообщил, что Госдума примет закон о полном запрете вейпов
- Москвичей предупредили о летучих мышах, ищущих убежище для зимней спячки
- Хоккеист Овечкин стал послом международного музыкального конкурса «Интервидение»
- СМИ: Достать альпинистку Наговицыну с пика Победы невозможно
- МИД: Шаман соответствует всем критериям «Интервидения»
- ФСБ: Киев готовил убийства сотрудников предприятия ОПК Саратова
- Минобороны: ВС РФ освободили Среднее и Клебан-Бык в ДНР
- В России предложили создать фонд поддержки авторского кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru