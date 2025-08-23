На блогера Маркаряна завели уголовное дело за реабилитацию нацизма

Блогер Арсен Маркарян стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна

Что именно стало причиной для возбуждения дела по статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма), не уточняется.

В начале 2025 года прокуратура Москвы объявила, что обнаружила в одном из интервью Маркаряна призывы к терроризму и направила материалы для возбуждения дела по этой статье УК.

Маркарян известен своими женоненавистническими высказываниями. В июле 2024 года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обещала написать заявление на Маркаряна в прокуратуру из-за высказываний блогера о женщинах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

