На блогера Маркаряна завели уголовное дело за реабилитацию нацизма

Что именно стало причиной для возбуждения дела по статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма), не уточняется.



В начале 2025 года прокуратура Москвы объявила, что обнаружила в одном из интервью Маркаряна призывы к терроризму и направила материалы для возбуждения дела по этой статье УК.

Маркарян известен своими женоненавистническими высказываниями. В июле 2024 года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обещала написать заявление на Маркаряна в прокуратуру из-за высказываний блогера о женщинах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

