Картаполов: Закон об электронных повестках не будет распространяться на весенний призыв
Закон, предполагающий рассылку россиянам электронных повесток для явки в военкомат, не будет распространяться на весенний призыв. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает «Интерфакс».
«Пока не будет», — указал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Картаполов сообщил, что повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного.
Поправки о совершенствовании воинского учета в России были внесены в Думу накануне, нижняя палата парламента планировала рассмотреть их во вторник, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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