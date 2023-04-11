Картаполов: Закон об электронных повестках не будет распространяться на весенний призыв

Закон, предполагающий рассылку россиянам электронных повесток для явки в военкомат, не будет распространяться на весенний призыв. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает «Интерфакс».

Картаполов: Новые правила получения повесток коснутся всех военнообязанных

«Пока не будет», — указал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Картаполов сообщил, что повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного.

Поправки о совершенствовании воинского учета в России были внесены в Думу накануне, нижняя палата парламента планировала рассмотреть их во вторник, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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