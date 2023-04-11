Картаполов пояснил, с какого момента электронная повестка будет считаться полученной

Повестка для явки в военкомат считается полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

Картаполов: Новые правила получения повесток коснутся всех военнообязанных

Ранее парламентарий сообщил, что в стране введут электронные оповещения от военкоматов, дублирующие традиционные повестки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В конце марта зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин отмечал, что получение повестки в электронном виде через портал госуслуг будет приравнено к личному вручению уведомления.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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