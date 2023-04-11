Песков заявил, что законопроект о реестре военнообязанных не связан с мобилизацией

Как отметил представитель Кремля, инициатива «не связана с мобилизацией».

«Воинский учет — это то, с чем граждане ... сталкиваются постоянно, хотя бы один раз, на протяжении своей жизни. И, соответственно, эта система должна идти в ногу с требованиями времени», — указал Песков.

Ранее в Госдуму внесли поправки о совершенствовании воинского учета в РФ, которые предполагают в том числе введение электронных оповещений от военкоматов и создание единого реестра военнообязанных. Нижняя палата парламента рассмотрит инициативу во вторник, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

