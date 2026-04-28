В Туапсе из-за обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ
28 апреля 202607:25
Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе из-за падения обломков беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
По его данным, никто не пострадал.
«В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС... по Краснодарскому краю», - отметили в оперштабе.
Ранее в Туапсе спустя пять дней ликвидировали пожар на территории морского терминала, напоминает 360.ru. Возгорание произошло после атаки ВСУ.
Горячие новости
- Российский Красный Крест направил Ирану пять тонн гумпомощи
- В Туапсе из-за обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ
- СМИ: Украина угрожает Израилю скандалом из-за российского зерна
- Суд изъял у экс-депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей
- СМИ: НАТО может отказаться от ежегодных саммитов из-за Трампа
- Милонов рассказал, почему его обматерили на церемонии вручения премии «Шансон года»
- Прием в российское гражданство и выход из него будет обходиться в 50 тыс. рублей
- СМИ: Ближайшее окружение Орбана выводит активы за рубеж
- Россиян обложат налогом на доходы от криптовалютных операций
- Россияне скупают книги Григория Остера после проверки СКР