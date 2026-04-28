В Туапсе из-за обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе из-за падения обломков беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По его данным, никто не пострадал.

«В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС... по Краснодарскому краю», - отметили в оперштабе.

Ранее в Туапсе спустя пять дней ликвидировали пожар на территории морского терминала, напоминает 360.ru. Возгорание произошло после атаки ВСУ.

