Целая команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе в США

В США вся спортивная команда по пиклболу Amarillo Pickleball Club погибла в авиакатастрофе по пути на турнир. Об этом сообщил клуб в своей группе в Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Самолёт с пятью людьми на борту (четыре игрока и пилот) вылетел из города Амарилло в Нью-Браунфелс (штат Техас). По предварительным данным, в воздухе у самолета возникли технические проблемы. Авиадиспетчер отметила, что перед крушением самолёт совершал необычные манёвры, после чего исчез с радаров. Все находившиеся на борту погибли.

В связи с трагедией турнир был отменён.

Пиклбол - динамичный вид спорта с ракеткой, сочетающий элементы тенниса, бадминтона и настольного тенниса.

