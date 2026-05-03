Целая команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе в США
В США вся спортивная команда по пиклболу Amarillo Pickleball Club погибла в авиакатастрофе по пути на турнир. Об этом сообщил клуб в своей группе в Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Самолёт с пятью людьми на борту (четыре игрока и пилот) вылетел из города Амарилло в Нью-Браунфелс (штат Техас). По предварительным данным, в воздухе у самолета возникли технические проблемы. Авиадиспетчер отметила, что перед крушением самолёт совершал необычные манёвры, после чего исчез с радаров. Все находившиеся на борту погибли.
В связи с трагедией турнир был отменён.
Пиклбол - динамичный вид спорта с ракеткой, сочетающий элементы тенниса, бадминтона и настольного тенниса.
Ранее как минимум 11 человек погибли в результате аварии с туристическим автобусом на западе Мексики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
