Целая команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе в США

Самолёт с пятью людьми на борту (четыре игрока и пилот) вылетел из города Амарилло в Нью-Браунфелс (штат Техас). По предварительным данным, в воздухе у самолета возникли технические проблемы. Авиадиспетчер отметила, что перед крушением самолёт совершал необычные манёвры, после чего исчез с радаров. Все находившиеся на борту погибли.

В связи с трагедией турнир был отменён.

Пиклбол - динамичный вид спорта с ракеткой, сочетающий элементы тенниса, бадминтона и настольного тенниса.

