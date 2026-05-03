Голикова назвала Путина настоящим мужчиной
Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала президента Владимира Путина настоящим мужчиной. Об этом она заявила в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».
Голикова вспомнила, как 28 апреля Путин во время посещения федерального центра медицины катастроф в Москве раскрыл зонт и прикрыл им её и министра здравоохранения Михаила Мурашко под дождём.
По её словам, президент не позволил ей самой держать зонт, проявив заботу.
«У нас президент - настоящий мужчина», - добавила Голикова.
В прошлом году на заседании Совета по правам человека Путин признался, что иногда ездит «по-тихому» - без всяких кортежей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
