Долина даст как минимум восемь концертов до конца 2026 года

По данным агентства, ближайшие концерты певицы запланированы на 25 мая и 26 июля в московском баре Petter. Она выйдет на сцену вместе со своим коллективом «Долина Band».

Концерты на июнь, август и сентябрь пока не запланированы.

В октябре Долина даст камерный концерт в баре «Lюстра». Также она примет участие в юбилейном концерте Екатерины Гусевой «Катюша», который пройдёт 31 октября в Государственном Кремлёвском дворце.

До конца года певица представит свою большую сольную программу «Юбилей в кругу друзей» ещё четыре раза: в Коломне, Брянске, Обнинске и Санкт-Петербурге в ноябре.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», только за ноябрьский концерт в Санкт-Петербурге Долина может заработать более 21 миллиона рублей.