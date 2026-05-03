Долина даст как минимум восемь концертов до конца 2026 года

Народная артистка России Лариса Долина выступит ещё восемь раз до конца 2026 года. Об этом сообщают РИА Новости.

Долина может заработать более 21 млн рублей за концерт в Петербурге

По данным агентства, ближайшие концерты певицы запланированы на 25 мая и 26 июля в московском баре Petter. Она выйдет на сцену вместе со своим коллективом «Долина Band».

Концерты на июнь, август и сентябрь пока не запланированы.

В октябре Долина даст камерный концерт в баре «Lюстра». Также она примет участие в юбилейном концерте Екатерины Гусевой «Катюша», который пройдёт 31 октября в Государственном Кремлёвском дворце.

До конца года певица представит свою большую сольную программу «Юбилей в кругу друзей» ещё четыре раза: в Коломне, Брянске, Обнинске и Санкт-Петербурге в ноябре.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», только за ноябрьский концерт в Санкт-Петербурге Долина может заработать более 21 миллиона рублей.

ФОТО: РИА Новости
