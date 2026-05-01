СМИ: В Туапсе вновь загорелся морской терминал

По данным Оперштаба Краснодарского края, пожар вновь вспыхнул на территории морского терминала. До этого над городом были слышны мощные звуки взрывов — средства ПВО сбивали БПЛА.

Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы.

За апрель украинские дроны трижды атаковали Туапсе. После ударов в ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар и произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников.

Волонтеры собрали около трёх тысяч мешков загрязненного грунта на пляже посёлка Тюменский, куда принесло нефтяное пятно из Туапсе, рассказал НСН директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

