Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин в 1,1 трлн

Стоимость строительства совмещённого железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин может достигать до 1,1 триллиона рублей. Такую оценку в беседе с РИА Новости дал президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

Он уточнил, что цена только автомобильного моста составит около 450 миллиардов рублей, а совмещённого - до 1,1 триллиона.

По словам эксперта, длина моста в самой узкой части пролива составит около 6 километров.

Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин обсуждается с середины XX века. В последние годы предпочтение отдаётся варианту моста, а не тоннеля. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мост на Сахалин необходимо построить, несмотря на его высокую стоимость, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Михайлов
