Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин в 1,1 трлн
Стоимость строительства совмещённого железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин может достигать до 1,1 триллиона рублей. Такую оценку в беседе с РИА Новости дал президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
Он уточнил, что цена только автомобильного моста составит около 450 миллиардов рублей, а совмещённого - до 1,1 триллиона.
По словам эксперта, длина моста в самой узкой части пролива составит около 6 километров.
Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин обсуждается с середины XX века. В последние годы предпочтение отдаётся варианту моста, а не тоннеля. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мост на Сахалин необходимо построить, несмотря на его высокую стоимость, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин в 1,1 трлн
- Песков: Выступление Путина на параде 9 мая ждет весь мир
- Целая команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе в США
- Долина даст как минимум восемь концертов до конца 2026 года
- МО: За 4 часа силы ПВО сбили свыше 50 БПЛА ВСУ
- МО: ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру ВСУ
- На Украине упростили доступ к наркотическим обезболивающим
- МО: За сутки силы ПВО сбили 740 дронов ВСУ
- Режиссер Котт снимет сериал о врачах в поджанре боди-хоррор
- СМИ: Глава Минобороны ФРГ «потерял» €111 млрд