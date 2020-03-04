Роскомнадзор заблокирует страницы соцсетях с фейками о коронавирусе

За взлом системы онлайн-голосования в Москве заплатят 1 млн рублей

Профсоюзную улицу и проспект 60-летия Октября благоустроят в столице

Девять социальных объектов введено в строй в Москве с начала года

В пяти столичным больницах построят корпуса скорой помощи

Более 4 тысяч человек примут участие во второй Спартакиаде «Моспром»