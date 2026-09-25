Три человека погибли при атаке ВСУ на гумконвой из Омской области в зоне СВО

Украинские войска атаковали гуманитарный конвой, который следовал из Омской области в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко.

«В результате подлой атаки ВСУ на гуманитарный конвой... погибло трое жителей Тары», — написал губернатор на платформе «Макс».

Кроме того, пострадал один человек, отмечает RT. Ему оказывают необходимую помощь.

Как сообщает ТАСС, ЧП произошло под Мелитополем в Запорожской области.

Ранее в Воронеже 13 человек пострадали при атаке украинских беспилотников.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПогибшиеВСУСпецоперацияОмская Область

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