Три человека погибли при атаке ВСУ на гумконвой из Омской области в зоне СВО
Украинские войска атаковали гуманитарный конвой, который следовал из Омской области в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко.
«В результате подлой атаки ВСУ на гуманитарный конвой... погибло трое жителей Тары», — написал губернатор на платформе «Макс».
Кроме того, пострадал один человек, отмечает RT. Ему оказывают необходимую помощь.
Как сообщает ТАСС, ЧП произошло под Мелитополем в Запорожской области.
Ранее в Воронеже 13 человек пострадали при атаке украинских беспилотников.
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