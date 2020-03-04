Поклонская отчитала Жириновского за призывы к расстрелам из-за коронавируса
Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталь Поклонская раскритиковала лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ранее призвал расстреливать тех, кто распространяет фейки об эпидемии коронавируса.
«Да, проплаченные вбросы необходимо пресекать, но не таким НКВДшным способом», - заявила Поклонская.
Депутат добавила, что призывы к расстрелам пугают людей даже больше, чем сам коронавирус. Поклонская призвала Жириновского прекратить «драконить» народ и выбросить из своей головы 37-й год и «ежовщину», сообщает «Свободная пресса»
Жириновский, обосновывая свой призыв к расстрелам, сослался на исторический пример. По его словам, в 1941 году, когда Москву окружали немцы, милиционеры получили право расстреливать паникеров, в результате чего в городе удалось сохранить спокойную обстановку.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Россию из-за границы «вбрасываются» фейки о распространении эпидемии коронавируса в стране. Об этом глава государства сказал в ходе совещания с членами правительства.
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