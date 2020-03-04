Поклонская отчитала Жириновского за призывы к расстрелам из-за коронавируса

Депутат добавила, что призывы к расстрелам пугают людей даже больше, чем сам коронавирус. Поклонская призвала Жириновского прекратить «драконить» народ и выбросить из своей головы 37-й год и «ежовщину», сообщает «Свободная пресса»

Жириновский, обосновывая свой призыв к расстрелам, сослался на исторический пример. По его словам, в 1941 году, когда Москву окружали немцы, милиционеры получили право расстреливать паникеров, в результате чего в городе удалось сохранить спокойную обстановку.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Россию из-за границы «вбрасываются» фейки о распространении эпидемии коронавируса в стране. Об этом глава государства сказал в ходе совещания с членами правительства.

