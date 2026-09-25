«Спасти или выгнать»: Милонов призвал по-христиански отнестись к Канье Уэсту
В «нацизме» Канье Уэста виноваты CNN и «американские дегенераты», сказал в эфире НСН Виталия Милонов, указав на «огромное количество» россиян, хотевших сходить на концерт скандального рэпера.
Рэпера Канье Уэста можно просветить и спасти, если он делал нацистские заявления под влиянием американских СМИ, заявил в интервью НСН депутат Госдумы VIII созыва из Санкт-Петербурга Виталий Милонов.
На фоне туманной ситуации с концертами Канье, анонсированными на 10 и 11 октября, кинорежиссер Никита Михалков назвал «оскорблением и унижением» для Петербурга возможное выступление в пережившем блокаду городе «человека, который пропагандирует нацизм». Милонов призвал отнестись к Канье Уэсту по-христиански.
«Возможно, Канье Уэста можно было бы просветить. Ему же сейчас не на кого опираться, он окружен сплошными американскими дегенератами. Илон Маск его соблазняет своими ультраправыми идеями. Я, конечно, отношусь по-христиански к этому вопросу, что можно было бы попробовать обратить его к правильным ценностям. Перед концертом надо выбрать время, побеседовать с ним и понять: если он остается верным нацистским идеям, извиниться, развернуть его и выгнать. Если же он заявит, что не просит ассоциировать его с национал-социалистами, возможно, мы и спасем человека. Откуда он сейчас может получить правильную информацию? Он живет в Америке, насмотрелся CNN и стал нацистом, это совершенно очевидно», - отметил парламентарий.
По мнению Милонова, многие жители Санкт-Петербурга хотели бы сходить на концерт Канье Уэста.
«Огромное количество людей хотели на его концерт сходить, надо учитывать позицию людей, но также и позицию государственных органов. Если человек нарушает закон, конечно, ему нельзя выступать, а если не нарушает, люди сами определят, нравится им это или не нравится. Например, при всем уважении Лариса Долина формально закон не нарушает, но после известных событии люди не хотят на нее билеты покупать», - заключил собеседник НСН.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее возмутилось тем, что Канье Уэст «пел здравицу Гитлеру», выпустив соответствующий клип в День Победы. Она отметила, что рэпер «как бы извинился перед евреями», но не извинялся перед русскими, белорусами и представителями других национальностей, живущих в России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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