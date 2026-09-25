Рэпера Канье Уэста можно просветить и спасти, если он делал нацистские заявления под влиянием американских СМИ, заявил в интервью НСН депутат Госдумы VIII созыва из Санкт-Петербурга Виталий Милонов.

На фоне туманной ситуации с концертами Канье, анонсированными на 10 и 11 октября, кинорежиссер Никита Михалков назвал «оскорблением и унижением» для Петербурга возможное выступление в пережившем блокаду городе «человека, который пропагандирует нацизм». Милонов призвал отнестись к Канье Уэсту по-христиански.