Распространители фейков о коронавирусе в Москве задержаны

Распространители ложной информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержаны. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В отношении злоумышленников будет проведена доследственная проверка, а недостоверные сообщения удалены.