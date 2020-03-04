Распространители фейков о коронавирусе в Москве задержаны
Распространители ложной информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержаны. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В отношении злоумышленников будет проведена доследственная проверка, а недостоверные сообщения удалены.
Ранее в сети появилась информация о том, что в Москве якобы заразились коронавирусной инфекцией как минимум 20 тысяч человек, и что власти скрывают масштабы распространения инфекции.
2 марта в российской столице были госпитализированы 24 человека, которые контактировали с мужчиной, заразившимся коронавирусом во время поездки в Италию. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в своем блоге, что в числе госпитализированных родственники и друзья зараженного, а также 13 человек, летевших с ним одним рейсом из Италии. Еще 83 человека помещены в карантин.
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