Отец рэпера Macan рассказал, что его сын отправился в армию
28 ноября 202511:38
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) отправился на военную службу. Об этом рассказал отец музыканта Кирилл Косолапов в беседе с РИА Новости.
Отвечая на вопрос о том, явился ли Macan в военкомат в пятницу и когда он будет служить, Косолапов-старший указал, что его сын «уже отправился».
Ранее 23-летний рэпер получил повестку в армию, ожидалось, что он отправится на службу 28 ноября. По данным СМИ, Macan был определен в центр спецназначения «Витязь», пишет «Свободная пресса».
