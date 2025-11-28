Macan прибыл для прохождения военной службы в подразделение Росгвардии

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) прибыл для прохождения военной службы по призыву в отдельную дивизию оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского. Об этом сообщает Росгвардия.

В ближайшее время музыкант вместе с другими новобранцами пройдет физическую, огневую и специальную подготовку в рамках курса молодого бойца.

«Во время службы... популярный исполнитель будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона», - подчеркнули в Росгвардии.

Ведомство обратило внимание, что в войсках правопорядка в разные годы служили многие известные политики, общественники, деятели культуры и искусства. В их числе губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Сбербанка Герман Греф, актеры Андрей Чубченко и Антон Макарский.

Ранее отец Macan Кирилл Косолапов сообщил, что его сын уже отправился на военную службу.

