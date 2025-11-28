Macan прибыл для прохождения военной службы в подразделение Росгвардии
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) прибыл для прохождения военной службы по призыву в отдельную дивизию оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского. Об этом сообщает Росгвардия.
В ближайшее время музыкант вместе с другими новобранцами пройдет физическую, огневую и специальную подготовку в рамках курса молодого бойца.
«Во время службы... популярный исполнитель будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона», - подчеркнули в Росгвардии.
Ведомство обратило внимание, что в войсках правопорядка в разные годы служили многие известные политики, общественники, деятели культуры и искусства. В их числе губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Сбербанка Герман Греф, актеры Андрей Чубченко и Антон Макарский.
Ранее отец Macan Кирилл Косолапов сообщил, что его сын уже отправился на военную службу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Macan прибыл для прохождения военной службы в подразделение Росгвардии
- Над селением в Северной Осетии сбили БПЛА
- В Кремле отказались раскрывать все параметры плана по Украине
- Кинолог рассказал, как продлить жизнь собаке без таблеток
- Отец рэпера Macan рассказал, что его сын отправился в армию
- «Турист не заметит»: Зачем в России расширят налог на сдачу частных домов
- В Бердске три человека пострадали при ЧП на заводе
- Лукьяненко рассказал, как создать российскую «Нобелевку» по литературе
- На юге Москвы загорелось административно-складское здание
- «Стопроцентный износ»: К чему приведет заморозка тарифов ЖКУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru