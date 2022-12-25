Рогов: В Запорожской области создана эшелонированной линии обороны
В Запорожской области сформирована эшелонированная линия обороны, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, строительство оборонительных сооружений в Запорожской области подходит к завершению
«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами», — написал Рогов в своём Telegram-канале.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал «очень крепкой» линию обороны Запорожской области от Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.
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