Рогов: В Запорожской области создана эшелонированной линии обороны

В Запорожской области сформирована эшелонированная линия обороны, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его словам, строительство оборонительных сооружений в Запорожской области подходит к завершению

«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал «очень крепкой» линию обороны Запорожской области от Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
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