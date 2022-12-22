Врио главы Запорожской области заявил о крепкой линии обороны региона

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал «очень крепкой» линию обороны Запорожской области от Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

Он отметил, что украинцы собирают достаточно большую группировку, которая отслеживается.

Запорожские власти заявили, что ЗАЭС никогда не перейдет под контроль Украины

Балицкий также подчеркнул, что регион финансово обеспечен благодаря кабмину РФ, с пенсиями, выплатами и премиями проблем нет.

Ранее Евгений Балицкий заявил, что Запорожская атомная электростанция никогда не перейдет под контроль Украины и будет работать в интересах России. Как отметил Балицкий, украинской стороне «этого уже не поменять», и Запорожье будет лишь возвращать свои территории, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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