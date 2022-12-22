Минобороны РФ: В ДНР и Запорожской области уничтожены две диверсионные группы Украины

Вооруженные силы России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы Украины в Донецкой народной республике и Запорожской области. Об этом сообщило российское военное ведомство.

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Отмечается, что диверсионные группы были уничтожены в районах населенных пунктов Сладкое ДНР и Левадное Запорожской области. В Минобороны подчеркнули, что ВС РФ также нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Никольского, Новомайорского и Новополя в ДНР.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приоритетной задачей на 2023 год является продолжение специальной военной операции на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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