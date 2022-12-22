Минобороны РФ: В ДНР и Запорожской области уничтожены две диверсионные группы Украины

Отмечается, что диверсионные группы были уничтожены в районах населенных пунктов Сладкое ДНР и Левадное Запорожской области. В Минобороны подчеркнули, что ВС РФ также нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Никольского, Новомайорского и Новополя в ДНР.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приоритетной задачей на 2023 год является продолжение специальной военной операции на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

