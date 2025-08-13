Родители призвали сделать домашние задания более креативными
Отмена «домашки» необходима для усвоения материала, но задания должны быть более творческими, заявила НСН Ольга Леткова.
Домашние задания сохранят формализм, но чтобы их не списывали, можно сделать эту работу более творческой, к тому же, она необходима для выработки навыков самостоятельного обучения, рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с НСН.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пришел к выводу, что предложение отказаться от домашних заданий для школьников является слишком радикальным. Он отметил, что необходимо сократить формализм при его выполнении и разработать более творческий подход, уточнил в своем Telegram-канале. Леткова отметила, что уйти от «зубрежки» на 100% не получится.
«Я хочу сразу сказать о том, что полностью уйти от формализма не удастся, потому что с рядом заданий просто ничего сделать нельзя. Допустим, таблицу умножения или какие-то правила русского языка все равно нужно учить, понимаете? Сделать это можно только дома, а не в школе. Соответственно, часть задания в любом случае будет довольно формальная, понятная, и детям придется просто зазубривать. У нас есть другие задания, например, проектная деятельность, которая направлена на развитие креативности, но она вызывает сейчас раздражение и превращается в показуху, потому что дети не успевают этим заниматься, а все делают сами родители. А на самом деле связать бы это с домашними заданиями и получился бы для многих учеников более интересный процесс обучения», — заявила она.
Леткова добавила, что творческие задания и блокировка сайтов решат проблему списывания.
«Готовые домашние задания знают и дети, и учителя. В младшей школе ученики еще пока делают что-то сами, а в старших классах у всех уже есть интернет, и все списывают оттуда. Лучше ограничить доступ к этим сайтам, но полностью отказываться от домашних заданий не стоит, потому что школьники должны научиться самостоятельно работать. Они только так могут усвоить материалы и приобрести уверенность в том, что они действительно все правильно поняли, научились чему-то и способны двигаться дальше. Без домашних заданий это невозможно. Нам по силам сделать этот процесс творческим, тогда и сложнее будет списывать», — подчеркнула она.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков рассказал НСН, как сократить число домашних заданий в школах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вучич заявил, что более не намерен баллотироваться на пост президента Сербии
- В Брянской облдуме нашли способ искоренить увлечение россиян эзотерикой
- Родители призвали сделать домашние задания более креативными
- Цены на квартиры выросли до 30%, несмотря на падение спроса
- СВР: Еврокомиссия желает смены власти в Венгрии
- Юристы объяснили музыкантам, как защититься от искусственного интеллекта
- Политолог Блохин: На Аляске Трамп и Путин обсудят снятие санкций с РФ
- «Инвалидность в прокате»: Сокуров заявил о серьезной ошибке в кинопроизводстве
- Не рушить жизнь: К контенту блогеров-психологов призвали относиться критически
- Глава ФНС заявил о росте налоговых сборов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru