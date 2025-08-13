Домашние задания сохранят формализм, но чтобы их не списывали, можно сделать эту работу более творческой, к тому же, она необходима для выработки навыков самостоятельного обучения, рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с НСН.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пришел к выводу, что предложение отказаться от домашних заданий для школьников является слишком радикальным. Он отметил, что необходимо сократить формализм при его выполнении и разработать более творческий подход, уточнил в своем Telegram-канале. Леткова отметила, что уйти от «зубрежки» на 100% не получится.