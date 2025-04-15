«В данном случае попытались установить формальные нормы по домашнему заданию. Сейчас большой перегруз учеников, уроков много, часто домашнего задания много задают. Школы сегодня нагружены содержанием учебным и дополнительным. От родителей много жалоб, что дети огромные домашние задания получают. Но я только не особо верю, что эти нормы помогут как-то, потому что каждому ребенку требуется свое время для выполнения задания. Одному может потребоваться пять минут, другому – полчаса, это сложно установить. Эти нормы приведут к тому, что увеличится число конфликтов и недоверие между учителями и учениками. Сложно предсказать, какое задание сколько займет времени. Родители начнутся жаловаться, требования предъявлять», - предупредил он.

В связи с этим Казаков предложил свой вариант решения проблемы. По его словам, домашних заданий станет меньше, если учителя будут менее загружены и смогут более эффективно проводить уроки.

«Наши чиновники часто думают, что школа – это какой-то жесткий механизм, где все четко и понятно, где нормативами можно установить правила. Отрегулировать и понять, сколько нужно каждому ребенку времени на подготовку, чтобы выучить стих и так далее, это сложно. Учителя дают большие домашние задания, так как чаще всего они очень сильно загружены. Подготовиться к уроку хорошо не всегда получается, тогда и материала будет меньше освоено. Все это идет в домашние задания, потому что объем проверяемых знаний на экзаменах же не уменьшается. Нужно решать проблему не с помощью ограничения на домашние задания, а улучшать условия труда. Тогда учитель сможет давать максимум знаний детям в школе», - подытожил собеседник НСН.

Самыми высокооплачиваемыми репетиторами считаются преподаватели иностранных языков, однако не каждому школьнику нужны дополнительные занятия, заявил ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков, передает «Радиоточка НСН».

