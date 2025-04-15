Учителя предупредили, что нормы по «домашке» приведут к конфликтам в школе

Домашних заданий в школах станет меньше, если учителя будут менее загружены и смогут более эффективно проводить уроки, заявил НСН Дмитрий Казаков.

Нормы по времени выполнения домашнего задания приведут к конфликтам между учителями, учениками и родителями, а проблема большой нагрузки решена не будет, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

Минпросвещения РФ утвердило, сколько времени школьники 1-4 классов должны тратить на выполнение домашнего задания, начиная с 1 сентября 2025 года. Так, в первом классе школьники должны тратить на выполнение домашнего задания 1 час, во втором и третьем - 1,5 часа, а в четвёртом - 2 часа, передает РИА Новости. Казаков рассказал о последствиях подобных «ограничений».

Половина российских студентов иногда увиливают от выполнения домашнего задания

«В данном случае попытались установить формальные нормы по домашнему заданию. Сейчас большой перегруз учеников, уроков много, часто домашнего задания много задают. Школы сегодня нагружены содержанием учебным и дополнительным. От родителей много жалоб, что дети огромные домашние задания получают. Но я только не особо верю, что эти нормы помогут как-то, потому что каждому ребенку требуется свое время для выполнения задания. Одному может потребоваться пять минут, другому – полчаса, это сложно установить. Эти нормы приведут к тому, что увеличится число конфликтов и недоверие между учителями и учениками. Сложно предсказать, какое задание сколько займет времени. Родители начнутся жаловаться, требования предъявлять», - предупредил он.

В связи с этим Казаков предложил свой вариант решения проблемы. По его словам, домашних заданий станет меньше, если учителя будут менее загружены и смогут более эффективно проводить уроки.

«Наши чиновники часто думают, что школа – это какой-то жесткий механизм, где все четко и понятно, где нормативами можно установить правила. Отрегулировать и понять, сколько нужно каждому ребенку времени на подготовку, чтобы выучить стих и так далее, это сложно. Учителя дают большие домашние задания, так как чаще всего они очень сильно загружены. Подготовиться к уроку хорошо не всегда получается, тогда и материала будет меньше освоено. Все это идет в домашние задания, потому что объем проверяемых знаний на экзаменах же не уменьшается. Нужно решать проблему не с помощью ограничения на домашние задания, а улучшать условия труда. Тогда учитель сможет давать максимум знаний детям в школе», - подытожил собеседник НСН.

Самыми высокооплачиваемыми репетиторами считаются преподаватели иностранных языков, однако не каждому школьнику нужны дополнительные занятия, заявил ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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