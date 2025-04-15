Учителя предупредили, что нормы по «домашке» приведут к конфликтам в школе
Домашних заданий в школах станет меньше, если учителя будут менее загружены и смогут более эффективно проводить уроки, заявил НСН Дмитрий Казаков.
Нормы по времени выполнения домашнего задания приведут к конфликтам между учителями, учениками и родителями, а проблема большой нагрузки решена не будет, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
Минпросвещения РФ утвердило, сколько времени школьники 1-4 классов должны тратить на выполнение домашнего задания, начиная с 1 сентября 2025 года. Так, в первом классе школьники должны тратить на выполнение домашнего задания 1 час, во втором и третьем - 1,5 часа, а в четвёртом - 2 часа, передает РИА Новости. Казаков рассказал о последствиях подобных «ограничений».
«В данном случае попытались установить формальные нормы по домашнему заданию. Сейчас большой перегруз учеников, уроков много, часто домашнего задания много задают. Школы сегодня нагружены содержанием учебным и дополнительным. От родителей много жалоб, что дети огромные домашние задания получают. Но я только не особо верю, что эти нормы помогут как-то, потому что каждому ребенку требуется свое время для выполнения задания. Одному может потребоваться пять минут, другому – полчаса, это сложно установить. Эти нормы приведут к тому, что увеличится число конфликтов и недоверие между учителями и учениками. Сложно предсказать, какое задание сколько займет времени. Родители начнутся жаловаться, требования предъявлять», - предупредил он.
В связи с этим Казаков предложил свой вариант решения проблемы. По его словам, домашних заданий станет меньше, если учителя будут менее загружены и смогут более эффективно проводить уроки.
«Наши чиновники часто думают, что школа – это какой-то жесткий механизм, где все четко и понятно, где нормативами можно установить правила. Отрегулировать и понять, сколько нужно каждому ребенку времени на подготовку, чтобы выучить стих и так далее, это сложно. Учителя дают большие домашние задания, так как чаще всего они очень сильно загружены. Подготовиться к уроку хорошо не всегда получается, тогда и материала будет меньше освоено. Все это идет в домашние задания, потому что объем проверяемых знаний на экзаменах же не уменьшается. Нужно решать проблему не с помощью ограничения на домашние задания, а улучшать условия труда. Тогда учитель сможет давать максимум знаний детям в школе», - подытожил собеседник НСН.
Самыми высокооплачиваемыми репетиторами считаются преподаватели иностранных языков, однако не каждому школьнику нужны дополнительные занятия, заявил ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков, передает «Радиоточка НСН».
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