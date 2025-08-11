Депутат Бессараб рассказала о последствиях отмены домашних заданий

При этом она отметила, что в случае отмены домашней работы и включения её в школьную программу, то возрастёт количество занятий.

«Если где-то убыло, то где-то прибыло», - подчеркнула парламентарий.

Бессараб добавила, что это также потребует увеличения затрат на оплату допработы учителей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в сентябре депутаты планируют рассмотреть вопрос отмены домашних заданий для школьников на фоне чрезмерной нагрузки, сообщает «Свободная пресса».

