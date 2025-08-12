Володин пообещал выработать предложения по изменению ситуации с домашними заданиями
Госдума планирует выработать предложения по изменению ситуации с домашними заданиями для школьников с учетом мнений россиян. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Политик напомнил, что ранее обсуждал с подписчиками тему большой нагрузки на школьников, этот вопрос вызвал оживленную дискуссию. Большинство граждан высказали мнение, что нагрузка на учеников избыточна, и ее следует снижать.
«Что касается домашних заданий, звучат предложения об изменении подходов. С одной стороны — в части исключения формализма при его выполнении (использование ИИ и различных программ, поиск готовых ответов в интернете)», - написал Володин.
С другой стороны, необходимо сохранить домашнее задание, чтобы закреплять материал, развивать творческий подход, критическое мышление, самостоятельность и анализ.
Как отметил Володин, на основе высказанных мнений будут выработаны предложения в этой части.
Ранее Минпросвещения установило нормативы по продолжительности выполнения домашних заданий школьниками. Так, первоклассники должны делать уроки не более одного часа в день, ученики вторых и третьих классов — до 1,5 часа, четвероклассники — не больше двух часов, пишет Ura.ru.
