Родителей, пугающих детей дворниками, предложили отправить в школу
Большинству родителей необходимо пройти обучение по воспитанию детей, заявил НСН Алексей Захаров.
Россияне, которые пугают детей работой дворника, педагогически недееспособны, рассказал основатель портала SuperJob Алексей Захаров в разговоре с НСН.
В Рособрнадзоре попросили не пугать детей работой дворника. Глава ведомства Анзор Музаев подчеркнул, что страшилка о том, что ребенок станет подметать улицы неправильно мотивирует молодежь. Об этом он сообщил во время Всероссийской встречи с родителями. Захаров согласился с таким подходом.
«На успешную учебу можно разными способами мотивировать, но большинство родителей у нас в стране педагогически недееспособны. Их неправильно воспитывали, их никто не научил воспитывать, а это наука, которую надо преподавать в классах средней и старшей школы. Небольшой курс продолжать во всех университетах, чтобы люди знали, как помогать своим будущим детям. И тогда мы научим большинство правильным подходам», — указал он.
Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, в свою очередь, добавила НСН, что профессия дворника уже практически исчезает с рынка труда.
«Вакансии дворников на современном рынке труда — уже редкость. В основном их публикуют бюджетные организации (школы, детсады, поликлиники, больницы) и компании сферы ЖКХ. Вакансий дворников в частном бизнесе практически нет, коммерческие структуры набирают разнорабочих. Если честно, конечно, понятно, что это достаточно низкооплачиваемая история. В Москве, судя по активным вакансиям ноября, дворники на полную ставку зарабатывают от 40 до 85 тысяч рублей в месяц. Средняя рыночная зарплата (медиана) – 70 тысяч рублей (на руки, после уплаты налогов). Есть подозрение, что, так как очень много лиц из ближнего зарубежья работает в этой сфере, то их ищут не через сервисы поиска работы, а какими-то другими окольными тропами», — подчеркнула она.
Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с НСН предложила переложить функции воспитания детей на школы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Родителей, пугающих детей дворниками, предложили отправить в школу
- Путин рассказал, когда Россия отменит визы для туристов из Китая
- Кембриджский словарь выбрал словом 2025 года прилагательное «парасоциальный»
- Госдума одобрила снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС
- «Молодежь напросилась!»: Как появился клубный кавер Валерии с Травмой и Lida
- Песков: Санкции США за сотрудничество с РФ не повлияют на ШОС
- Использование роботов-помощников в аэропортах назвали небезопасным
- Масштабный сбой произошел в работе Cloudflare
- Политологу Маркову грозит первый иноагентский штраф
- Врач предупредил, что «рилсы» и «тиктоки» перед сном приводят к отупению
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru