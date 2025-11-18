Россияне, которые пугают детей работой дворника, педагогически недееспособны, рассказал основатель портала SuperJob Алексей Захаров в разговоре с НСН.



В Рособрнадзоре попросили не пугать детей работой дворника. Глава ведомства Анзор Музаев подчеркнул, что страшилка о том, что ребенок станет подметать улицы неправильно мотивирует молодежь. Об этом он сообщил во время Всероссийской встречи с родителями. Захаров согласился с таким подходом.