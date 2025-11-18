Разработчика игры S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательной организацией в РФ

Компанию GSC Game World, которая является разработчиком компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R., признали нежелательной в России. Об этом со ссылкой на решение Генпрокуратуры РФ сообщает RT.

В ведомстве указали, что украинская ИТ-компания распространяет дискредитирующие Россию материалы, а также активно ведёт сбор средств для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«В 2022 году руководство компании перевело фонду помощи военнослужащим Украины около 17 млн долларов... В 2024 году была выпущена компьютерная игра... содержащая агрессивный русофобский контент», - говорится в сообщении.

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
