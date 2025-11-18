В Польше после взрыва на железной дороге введут третий уровень опасности

По его словам, решение принято после взрыва железнодорожного полотна на линии, ведущей из Польши на Украину.

«Сегодня я издам соответствующее распоряжение по этому вопросу», - заключил политик.

Ранее Туск заявил, что взрыв железнодорожного пути совершили украинцы, якобы сотрудничавшие с российскими спецслужбами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

