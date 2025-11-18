В Польше после взрыва на железной дороге введут третий уровень опасности
18 ноября 202518:18
В Польше на части железнодорожных линий уровень террористической опасности повысят со второго уровня до третьего. Как пишет RT, об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
По его словам, решение принято после взрыва железнодорожного полотна на линии, ведущей из Польши на Украину.
«Сегодня я издам соответствующее распоряжение по этому вопросу», - заключил политик.
Ранее Туск заявил, что взрыв железнодорожного пути совершили украинцы, якобы сотрудничавшие с российскими спецслужбами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам назвали причины отказов по ипотеке
- Россиянам рассказали, какой будет зима 2026 года
- Крида сравнили с Безруковым: Кинокритик назвал лучшие фильмы 2025 года
- Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву
- Продюсер исключил изменение репертуара Шамана после свадьбы с Мизулиной
- Россиян предупредили об ответственности за игру S.T.A.L.K.E.R
- Россиянам посоветовали бороться с депрессией с помощью танцев
- Госдума одобрила ужесточение налоговых условий для иноагентов
- Пассивный вход и атмосфера: Почему россияне готовы менять работу за небольшую прибавку
- В Польше после взрыва на железной дороге введут третий уровень опасности
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru