Воспитание через страх: Оценки за поведение не решат проблему буллинга в школах

В подростковом возрасте ученикам важнее мнение сверстников, чем оценки от учителей, заявила НСН детский психолог Наталья Наумова.

Оценки за поведение не решат проблему буллинга в школах и грубого отношения к учителям, заявила в эфире НСН детский психолог Наталья Наумова.

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В России 33,9% учителей сталкивались с ситуациями унижения чести и достоинства со стороны учеников. 43% не были унижены сами, но сталкивались с подобным в отношении своих коллег, сообщила ранее глава рабочей группы СПЧ по образованию Екатерина Сморода. По ее словам, 80% родителей поддержали введение оценок за поведение для детей. Наумова призвала бороться с грубостью комплексно.

«Важно, чтобы сами педагоги повторяли основы психологии, умели правильно с детьми контактировать. Педагоги зачастую сами запускают буллинг и негативное отношение к себе, так как иногда воспитывают детей через страх. Поэтому дети, когда подрастают, начинают бунтовать, это характерно для подросткового возраста. Поэтому мы видим, что подростки могут быть жестокими и перебарщивать. Очень важно относиться к детям с уважением, начиная с детского сада, с начальной школы. Как правило, дети всегда любят педагога, который к ним хорошо и уважительно относился», - объяснила она.
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По словам психолога, подростки зачастую ориентируются на мнение сверстников, а не на оценки.

«Что касается оценки за поведение, она поможет, но надо учитывать особенность подростков. В этот период формируется личность, детям важнее мнение сверстников, чем педагогов. Поэтому оценка не сдержит в полном объеме, не получится только оценкой решить проблему грубого отношения. Конечно, очень много зависит от семьи. Нужно в таком случае работать именно с родителями, это всегда очень индивидуально», - подытожила собеседница НСН.

Оценку за поведение школьникам будет выставлять классный руководитель. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ. Отмечается, что при этом будут учитываться мнения других педагогов, работающих с ребёнком, а также администрации образовательной организации. В ведомстве напомнили, что в пилотном проекте по выставлению оценок за поведение, который стартует с 1 сентября, примут участие 84 школы в нескольких регионах РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артем Житенев
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