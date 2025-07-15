По словам психолога, подростки зачастую ориентируются на мнение сверстников, а не на оценки.

«Что касается оценки за поведение, она поможет, но надо учитывать особенность подростков. В этот период формируется личность, детям важнее мнение сверстников, чем педагогов. Поэтому оценка не сдержит в полном объеме, не получится только оценкой решить проблему грубого отношения. Конечно, очень много зависит от семьи. Нужно в таком случае работать именно с родителями, это всегда очень индивидуально», - подытожила собеседница НСН.

Оценку за поведение школьникам будет выставлять классный руководитель. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ. Отмечается, что при этом будут учитываться мнения других педагогов, работающих с ребёнком, а также администрации образовательной организации. В ведомстве напомнили, что в пилотном проекте по выставлению оценок за поведение, который стартует с 1 сентября, примут участие 84 школы в нескольких регионах РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

