Госдума одобрила ужесточение налоговых условий для иноагентов

Поправки в Налоговый кодекс были внесены на рассмотрение в рамках бюджетного пакета. Они предусматривают введение для иноагентов единой ставки НДФЛ в размере 30%.

Кроме того, документ не позволит им пользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные вложения (инвестиции), а также получить освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.

Для организаций, имеющих статус иноагента или долю участия иноагентов в уставном капитале 10% и более, предполагается введение ограничений на использование налоговых преференций.

Ранее депутаты Госдумы одобрили поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

