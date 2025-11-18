Госдума одобрила ужесточение налоговых условий для иноагентов
Депутаты Госдума приняли во втором чтении законопроект, ужесточающий налоговые условия для иноагентов. Об этом сообщает RT.
Поправки в Налоговый кодекс были внесены на рассмотрение в рамках бюджетного пакета. Они предусматривают введение для иноагентов единой ставки НДФЛ в размере 30%.
Кроме того, документ не позволит им пользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные вложения (инвестиции), а также получить освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.
Для организаций, имеющих статус иноагента или долю участия иноагентов в уставном капитале 10% и более, предполагается введение ограничений на использование налоговых преференций.
Ранее депутаты Госдумы одобрили поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам посоветовали бороться с депрессией с помощью танцев
- Госдума одобрила ужесточение налоговых условий для иноагентов
- Пассивный вход и атмосфера: Почему россияне готовы менять работу за небольшую прибавку
- В Польше после взрыва на железной дороге введут третий уровень опасности
- В Курской области полицейские пострадали при наезде на взрывное устройство
- Разъедает всё хорошее: Какие продукты могут привести к депрессии
- Кинотеатры объяснили любовь ВЦИОМ к фильму «Август»
- Разработчика игры S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательной организацией в РФ
- Родителей, пугающих детей дворниками, предложили отправить в школу
- Путин рассказал, когда Россия отменит визы для туристов из Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru