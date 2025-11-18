Госдума одобрила ужесточение налоговых условий для иноагентов

Депутаты Госдума приняли во втором чтении законопроект, ужесточающий налоговые условия для иноагентов. Об этом сообщает RT.

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2026-2028 годы

Поправки в Налоговый кодекс были внесены на рассмотрение в рамках бюджетного пакета. Они предусматривают введение для иноагентов единой ставки НДФЛ в размере 30%.

Кроме того, документ не позволит им пользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные вложения (инвестиции), а также получить освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.

Для организаций, имеющих статус иноагента или долю участия иноагентов в уставном капитале 10% и более, предполагается введение ограничений на использование налоговых преференций.

Ранее депутаты Госдумы одобрили поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:БюджетНалогиИноагентыГосдума

