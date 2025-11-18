Пассивный вход и атмосфера: Почему россияне готовы менять работу за небольшую прибавку
Сегодня пассивным поиском занимаются даже те, кто не планировал в ближайшее время менять работу, заявил НСН Александр Южалин.
Большая часть россиян готова даже за небольшую доплату поменять свое место работы из-за недружественной атмосферы, заявил НСН директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.
По итогам III квартала 2025 года активность соискателей, которые разместили резюме и просматривают вакансии, стала выше на 16%, нежели в прошлом. Но 76% ищущих работу на самом деле не находятся в активном поиске, а просто отслеживают новые предложения, рассказали в «Авито Работе». Там отметили, что люди в поиске нового места «просто скроллят площадки параллельно с текущей работой, чтобы быть в курсе рынка», пишут «Известия». Южалин подтвердил этот тренд.
«Этот тренд связан с тем, что сейчас на рынке труда много вакансий. Поэтому поиском занимаются даже те, кто не планировал в ближайшее время менять работу. Это просто интерес, посмотреть, какие предложения сейчас есть на рынке труда. На этапе собеседования это уже становится ясно. Многие не переходят на этап собеседования, если пока просто смотрят предложения онлайн. Многие работодатели предлагают подъехать в рабочее время, поэтому на этом этапе многое становится понятно», - рассказал он.
Он назвал основные факторы, которые в итоге вынуждают работников менять компанию.
«При переходе учитывается в большей степени зарплата. Но для кого-то увеличение на незначительную сумму уже повлияет на принятие решения, так как человека просто могут не устраивать текущие условия не в части оплаты. Что влияет сегодня? Если далеко добираться до работы, а также, если сложилась недружественная атмосфера на работе. Для многих этот порог не такой высокий, многие готовы даже за небольшую доплату поменять свое место работы», - заключил собеседник НСН.
