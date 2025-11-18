«Этот тренд связан с тем, что сейчас на рынке труда много вакансий. Поэтому поиском занимаются даже те, кто не планировал в ближайшее время менять работу. Это просто интерес, посмотреть, какие предложения сейчас есть на рынке труда. На этапе собеседования это уже становится ясно. Многие не переходят на этап собеседования, если пока просто смотрят предложения онлайн. Многие работодатели предлагают подъехать в рабочее время, поэтому на этом этапе многое становится понятно», - рассказал он.

Он назвал основные факторы, которые в итоге вынуждают работников менять компанию.

«При переходе учитывается в большей степени зарплата. Но для кого-то увеличение на незначительную сумму уже повлияет на принятие решения, так как человека просто могут не устраивать текущие условия не в части оплаты. Что влияет сегодня? Если далеко добираться до работы, а также, если сложилась недружественная атмосфера на работе. Для многих этот порог не такой высокий, многие готовы даже за небольшую доплату поменять свое место работы», - заключил собеседник НСН.

Айтишники первыми попадут под волну сокращений в 2026 году, заявил НСН HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

