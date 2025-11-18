В Курской области полицейские пострадали при наезде на взрывное устройство

Два сотрудника полиции были ранены в результате наезда служебного автомобиля на взрывное устройство. Как сообщает RT, об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В Курске частные дома повреждены после атаки беспилотников

По его словам, инцидент произошёл 17 ноября на трассе «Дьяконово - Суджа». В результате детонации взрывного устройства правоохранители получили травмы лёгкой степени тяжести.

«Желаю самого скорейшего выздоровления. Медики сделают для этого всё возможное», - указал губернатор.

Ранее Хинштейн заявил, что в Курской области при атаке дрона ВСУ был ранен 12-летний мальчик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
