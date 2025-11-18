Разъедает всё хорошее: Какие продукты могут привести к депрессии
Сладкая газировка, хлеб и выпечка на дрожжах вытесняют из кишечника гормоны радости, заявила НСН Марият Мухина.
Сладкая газировка и выпечка могут приводить к депрессии, если употреблять эту продукцию в большом количестве, заявила НСН диетолог Марият Мухина.
Сладкая газировка снижает разнообразие микробов в кишечнике и провоцируют рост бактерий Eggerthella — их связывают с появлением депрессии у человека. Особенно уязвимыми оказались женщины — у них чаще развивалось психологическое расстройство с тяжелыми симптомами. Ученые продолжат исследование, однако уже советуют не злоупотреблять сладкими лимонадами, пишет Psypost. Мухина эту информацию подтвердила.
«У нас есть гормоны радости: дофамин, серотонин, эндорфины и окситоцин. Серотонин на 70% синтезируется именно в кишечнике, как и гормон мотивации – дофамин. Когда их вытесняет что-то другое, очевидно, это приводит к обратному эффекту. Сколько раз мы видели в соцсетях, что газировка даже красители растворяет, даже ржавчину. Конечно, это влияет на состояние нашего кишечника, тут нет сомнений», - рассказала она.
Диетолог также назвала и другие продукты, которые могут приводить к депрессии.
«Антибактериальные препараты еще на это влияют, а также дрожи, которые не погибают при выпекании. Хлеб и выпечка из пекарен, где такие дрожжи используют, тоже так могут влиять на кишечник. Поэтому многие сейчас переходят на закваску», - пояснила собеседница НСН.
Топ «пустых калорий» возглавляет сахар, и всё, что с ним связано, заявила ранее НСН врач-диетолог Анна Белоусова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кинокритик объяснил любовь опрошенных ВЦИОМ россиян к фильму «Август»
- Разработчика игры S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательной организацией в РФ
- Родителей, пугающих детей дворниками, предложили отправить в школу
- Путин рассказал, когда Россия отменит визы для туристов из Китая
- Кембриджский словарь выбрал словом 2025 года прилагательное «парасоциальный»
- Госдума одобрила снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС
- «Молодежь напросилась!»: Как появился клубный кавер Валерии с Травмой и Lida
- Песков: Санкции США за сотрудничество с РФ не повлияют на ШОС
- Использование роботов-помощников в аэропортах назвали небезопасным
- Масштабный сбой произошел в работе Cloudflare
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru