«У нас есть гормоны радости: дофамин, серотонин, эндорфины и окситоцин. Серотонин на 70% синтезируется именно в кишечнике, как и гормон мотивации – дофамин. Когда их вытесняет что-то другое, очевидно, это приводит к обратному эффекту. Сколько раз мы видели в соцсетях, что газировка даже красители растворяет, даже ржавчину. Конечно, это влияет на состояние нашего кишечника, тут нет сомнений», - рассказала она.

Диетолог также назвала и другие продукты, которые могут приводить к депрессии.

«Антибактериальные препараты еще на это влияют, а также дрожи, которые не погибают при выпекании. Хлеб и выпечка из пекарен, где такие дрожжи используют, тоже так могут влиять на кишечник. Поэтому многие сейчас переходят на закваску», - пояснила собеседница НСН.

Топ «пустых калорий» возглавляет сахар, и всё, что с ним связано, заявила ранее НСН врач-диетолог Анна Белоусова.

