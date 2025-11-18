Разъедает всё хорошее: Какие продукты могут привести к депрессии

Сладкая газировка, хлеб и выпечка на дрожжах вытесняют из кишечника гормоны радости, заявила НСН Марият Мухина.

Сладкая газировка и выпечка могут приводить к депрессии, если употреблять эту продукцию в большом количестве, заявила НСН диетолог Марият Мухина.

Сладкая газировка снижает разнообразие микробов в кишечнике и провоцируют рост бактерий Eggerthella — их связывают с появлением депрессии у человека. Особенно уязвимыми оказались женщины — у них чаще развивалось психологическое расстройство с тяжелыми симптомами. Ученые продолжат исследование, однако уже советуют не злоупотреблять сладкими лимонадами, пишет Psypost. Мухина эту информацию подтвердила.

«У нас есть гормоны радости: дофамин, серотонин, эндорфины и окситоцин. Серотонин на 70% синтезируется именно в кишечнике, как и гормон мотивации – дофамин. Когда их вытесняет что-то другое, очевидно, это приводит к обратному эффекту. Сколько раз мы видели в соцсетях, что газировка даже красители растворяет, даже ржавчину. Конечно, это влияет на состояние нашего кишечника, тут нет сомнений», - рассказала она.

Диетолог также назвала и другие продукты, которые могут приводить к депрессии.

«Антибактериальные препараты еще на это влияют, а также дрожи, которые не погибают при выпекании. Хлеб и выпечка из пекарен, где такие дрожжи используют, тоже так могут влиять на кишечник. Поэтому многие сейчас переходят на закваску», - пояснила собеседница НСН.

Топ «пустых калорий» возглавляет сахар, и всё, что с ним связано, заявила ранее НСН врач-диетолог Анна Белоусова.

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
