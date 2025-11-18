Путин рассказал, когда Россия отменит визы для туристов из Китая

Решение об отмене виз для посещающих Россию граждан Китая вступит в силу в ближайшее время. Как сообщает RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Безвизовый режим привел к резкому росту турпотока из России в Китай

На встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном он выразил уверенность, что отмена виз «поведет к очень серьёзным последствиям и в экономической, и в гуманитарной сферах».

«Это будет, на мой взгляд, определённым таким хорошим, положительным взрывом в развитии наших отношений», - отметил российский лидер.

Ранее власти Китая ввели на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Путин пообещал, что Россия, в свою очередь, примет зеркальное решение для граждан КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

