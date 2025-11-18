Кембриджский словарь выбрал словом 2025 года прилагательное «парасоциальный»
Кембриджский словарь выбрал словом 2025 года прилагательное «парасоциальный». Об этом сообщает RT.
Уточняется, что термин «парасоциальный» обозначает связь, которую человек чувствует со знаменитостью, персонажем книги, фильма или искусственным интеллектом.
Главный редактор Кембриджского словаря Колин Макинтош отметил, что интерес к этому слову в 2025 году значительно возрос.
«Кроме того, термин отражает дух времени, когда интерес общественности к знаменитостям и их образу жизни продолжает достигать новых высот», - заключил он.
Ранее Британский словарь английского языка Collins Dictionary выбрал словом 2025 года существительное «Vibe coding», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
