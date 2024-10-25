«Родина, писатели и герои»: Волынец назвала темы для «Разговоров о важном» в детсадах
Форму подачи материала для воспитанников детсадов необходимо сделать доступной и интересной, отметила в эфире НСН омбудсмен Ирина Волынец.
Если «Разговоры о важном» будут проводиться в детсадах, в ходе них можно было бы рассказывать о писателях, Родине, истории родного края и героях России разных времен, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в разговоре с НСН.
Ранее в пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили, что целесообразность введения «Разговоров о важном» в детских садах сейчас прорабатывается экспертами, курс будет сформирован с учетом особенностей детей дошкольного возраста. До этого президент РФ Владимир Путин поддержал идею распространить «Разговоры о важном» и на дошкольные учреждения для детей с пяти лет.
«Думаю, что чем раньше начать разговаривать с детьми о важном, тем лучше. Очевидно, что для маленьких детей эти разговоры, уроки будут подготовлены с учетом возраста и их восприятия мира. Надо начинать с главных понятий: что такое добро, что такое зло, что такое хорошо, а что такое плохо. С детьми в этом возрасте можно говорить о Родине, рассказывать про историю, например, родного края в доступной для них форме. Можно знакомить детей с творчеством писателей, потому что дети очень любят сказки. У нас есть сказки народов России. И если не просто детям эти сказки рассказывать, читать, но еще и объяснять, о каких-то традициях, которые в этих сказках отражены, это будет очень гармонично, детям будет интересно», – сказала Волынец.
Она отметила, что также можно было бы рассказывать детям о героях России разных времен. При этом, по словам Волынец, форму подачи материала необходимо сделать доступной и интересной.
«Понятно, что это не должны быть нравоучительные, назидательные беседы в виде нотаций. Можно в игровой форме рассказывать о героях нашей страны разных времен, не только времени прошлого, но и времени текущего. Рассказывать о детях, которые добились значительных успехов, о детях-спортсменах, как они добились этих результатов для того, чтобы мотивировать детей. Это очень широкий спектр, который представляет из себя важную информацию для детей. Все зависит от формы подачи материала, потому что можно ее подавать интересно, в доступной форме, чтобы у ребенка действительно складывалась адекватная картина мира. В противном случае ребенка будут воспитывать гаджеты и соцсети», – указала собеседница НСН.
Кроме того, омбудсмен считает, что введение «Разговоров о важном» не переложит ответственность по воспитанию детей на детские сады.
«Семья и школа, а также семья и детский сад, скорее, друг другу дополнительная помощь. И здорово, если родители детям тоже читают сказки, тоже с ними разговаривают о каких-то важных вещах, отвечают на детские вопросы. Если это будет также проходить и в детском саду, прекрасно – у ребенка будет больше информации. Когда ребенок маленький, когда он только начинает говорить, как раз в этом возрасте, когда он ходит в детский сад, у него очень много вопросов. Не зря же детей в этом возрасте называют почемучками. Для них в это время не бывает очень много информации, мозг только формируется. Поэтому чем больше ребенок получит ответов на свои вопросы, тем лучше. Поэтому здесь ни о каком перекладывании ответственности речи не идет. Я не представляю, что родители будут требовать от детского сада или от школы, чтобы исключительно они занимались воспитанием их детей», – добавила она.
Ранее детский психолог Наталья Наумова в беседе с НСН отметила, что «Разговоры о важном» можно проводить в детских садах в игровой форме, поскольку необходимо разговаривать с детьми на доступном для них уровне.
«Разговоры о важном» – это цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение, напоминает «Радиоточка НСН».
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