«Родина, писатели и герои»: Волынец назвала темы для «Разговоров о важном» в детсадах

Если «Разговоры о важном» будут проводиться в детсадах, в ходе них можно было бы рассказывать о писателях, Родине, истории родного края и героях России разных времен, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в разговоре с НСН.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили, что целесообразность введения «Разговоров о важном» в детских садах сейчас прорабатывается экспертами, курс будет сформирован с учетом особенностей детей дошкольного возраста. До этого президент РФ Владимир Путин поддержал идею распространить «Разговоры о важном» и на дошкольные учреждения для детей с пяти лет.