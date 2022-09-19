В Минпросвещения заявили, что школьники обязаны посещать «Разговоры о важном»
Школьники обязаны посещать уроки «Разговоры о важном» и добросовестно осваивать образовательную программу, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.
{{related_post_t7ranaox@}}
В сообщении говорится, что данные уроки являются «циклом внеурочных занятий», а внеурочная деятельность это «часть образовательных программ».
«В соответствии с ФГОС общего образования... обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия», - подчеркнули в ведомстве.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах в течение учебного года будут изучать тему специальной военной операции на Украине на уроках «Разговоры о важном», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+49 488 / сут.
Умерли
386 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
19,4 млн+38 595 / сут.
- Вакцина от коронавируса «Конвасэл» станет доступна в конце сентября
- В Минпросвещения заявили, что школьники обязаны посещать «Разговоры о важном»
- Роскачество объявило о проверке игрушечных монстров Хагги Вагги
- Президент РФ наградил генпрокурора ЛНР орденом Мужества посмертно
- В Минобороны обвинили США в наращивании военно-биологического потенциала
- Минобороны РФ: США признались в проведении биоисследований на украинцах
- Суд сократил семилетний срок мундепу Горинову
- Мантуров призвал до конца сентября принять решение о параллельном импорте алкоголя
- Командир Boeing умер во время полёта из Новокузнецка в Санкт-Петербург
- Компания Unilever сменила гендиректора в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru