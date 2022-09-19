В Минпросвещения заявили, что школьники обязаны посещать «Разговоры о важном»

Школьники обязаны посещать уроки «Разговоры о важном» и добросовестно осваивать образовательную программу, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

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В сообщении говорится, что данные уроки являются «циклом внеурочных занятий», а внеурочная деятельность это «часть образовательных программ».

«В соответствии с ФГОС общего образования... обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах в течение учебного года будут изучать тему специальной военной операции на Украине на уроках «Разговоры о важном», сообщает RT.

