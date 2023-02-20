Не заставишь: Идею проводить «Разговоры о важном» для родителей назвали «странной»
Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий сказал НСН, что предложение министра просвещения не может быть реализовано.
Заставить родителей школьников посещать «Разговоры о важном» невозможно, многие взрослые зачастую пропускают даже родительские собрания, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с НСН.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство приняло решение проводить занятия «Разговоры о важном» и для родителей, в настоящее время прорабатывается формат таких бесед. Сейчас такие еженедельные занятия проводятся для школьников. Луховицкого такая идея удивила, он отметил, что родители пропускают даже собрания.
«Никакого механизма, чтобы заставить родителей ходить на эти уроки, нет. Сейчас на родительские собрания, которые проводятся раз в четверть, и то приходит половина родителей. Чем старше дети, тем меньше родителей бывает на собраниях. Сама по себе идея уроков для взрослых людей – это весьма странно. Я думаю, что это заявление останется заявлением, без реализации, даже нечего об этом говорить. Министр об этом сказал, чтобы проявить свою полную лояльность», - сказал Луховицкий.
Собеседник НСН заметил, что сами школьники также не прониклись воспитательными уроками, некоторые пропускают такие «Разговоры», другие посещают их для галочки.
«У меня нет никаких наблюдений, я не веду такие уроки и не считаю необходимым беседовать со своими учениками об этих уроках. Это известно, что значительная часть детей или их пропускает или занимается чем угодно, на этих уроках, как и на обычных. Эти уроки никак не вписываются в систему, они не нужны детям, потому что им даже оценки за это не ставят. Дети с класса пятого очень прагматично думают исключительно о ЕГЭ», - добавил он.
Ранее в Национальной родительской ассоциации заявили, что «Разговоры о важном» следует проводить в том числе и с родителями, а пресс-служба Минпросвещения напомнила, что такие уроки сегодня обязаны посещать школьники, так как это «цикл внеурочных занятий» - «часть образовательных программ».
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