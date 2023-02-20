Не заставишь: Идею проводить «Разговоры о важном» для родителей назвали «странной»

«Никакого механизма, чтобы заставить родителей ходить на эти уроки, нет. Сейчас на родительские собрания, которые проводятся раз в четверть, и то приходит половина родителей. Чем старше дети, тем меньше родителей бывает на собраниях. Сама по себе идея уроков для взрослых людей – это весьма странно. Я думаю, что это заявление останется заявлением, без реализации, даже нечего об этом говорить. Министр об этом сказал, чтобы проявить свою полную лояльность», - сказал Луховицкий.



Собеседник НСН заметил, что сами школьники также не прониклись воспитательными уроками, некоторые пропускают такие «Разговоры», другие посещают их для галочки.

«У меня нет никаких наблюдений, я не веду такие уроки и не считаю необходимым беседовать со своими учениками об этих уроках. Это известно, что значительная часть детей или их пропускает или занимается чем угодно, на этих уроках, как и на обычных. Эти уроки никак не вписываются в систему, они не нужны детям, потому что им даже оценки за это не ставят. Дети с класса пятого очень прагматично думают исключительно о ЕГЭ», - добавил он.

Ранее в Национальной родительской ассоциации заявили, что «Разговоры о важном» следует проводить в том числе и с родителями, а пресс-служба Минпросвещения напомнила, что такие уроки сегодня обязаны посещать школьники, так как это «цикл внеурочных занятий» - «часть образовательных программ».

