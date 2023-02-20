Не заставишь: Идею проводить «Разговоры о важном» для родителей назвали «странной»

Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий сказал НСН, что предложение министра просвещения не может быть реализовано. 

Заставить родителей школьников посещать «Разговоры о важном» невозможно, многие взрослые зачастую пропускают даже родительские собрания, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с НСН.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство приняло решение проводить занятия «Разговоры о важном» и для родителей, в настоящее время прорабатывается формат таких бесед. Сейчас такие еженедельные занятия проводятся для школьников. Луховицкого такая идея удивила, он отметил, что родители пропускают даже собрания.

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«Никакого механизма, чтобы заставить родителей ходить на эти уроки, нет. Сейчас на родительские собрания, которые проводятся раз в четверть, и то приходит половина родителей. Чем старше дети, тем меньше родителей бывает на собраниях. Сама по себе идея уроков для взрослых людей – это весьма странно. Я думаю, что это заявление останется заявлением, без реализации, даже нечего об этом говорить. Министр об этом сказал, чтобы проявить свою полную лояльность», - сказал Луховицкий.

Собеседник НСН заметил, что сами школьники также не прониклись воспитательными уроками, некоторые пропускают такие «Разговоры», другие посещают их для галочки.

«У меня нет никаких наблюдений, я не веду такие уроки и не считаю необходимым беседовать со своими учениками об этих уроках. Это известно, что значительная часть детей или их пропускает или занимается чем угодно, на этих уроках, как и на обычных. Эти уроки никак не вписываются в систему, они не нужны детям, потому что им даже оценки за это не ставят. Дети с класса пятого очень прагматично думают исключительно о ЕГЭ», - добавил он.

Ранее в Национальной родительской ассоциации заявили, что «Разговоры о важном» следует проводить в том числе и с родителями, а пресс-служба Минпросвещения напомнила, что такие уроки сегодня обязаны посещать школьники, так как это «цикл внеурочных занятий» - «часть образовательных программ».

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ФОТО: РИА Новости / Данил Айкин
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