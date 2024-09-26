«Рискованный проект»: Высокая стоимость электрического Largus отпугнет автомобилистов

Электромобиль e-Largus вряд ли вызовет какой-то резонанс в автомобильном сообществе, сказал НСН Виктор Похмелкин.

Сегодня на автомобильном рынке в России сильный дефицит, поэтому электрический Largus может найти своего потребителя, допустил в беседе с НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

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Компания «АвтоВАЗ» ранее запустила на заводе в Ижевске производство электромобилей e-Largus. Планируется, что до конца года будет выпущено несколько десятков авто. Новый Largus будет пятиместным, запас хода авто — 400 километров, машина адаптирована для российских условий. Стоимость новинки в базовой комплектации будет начинаться от 2,99 миллиона рублей с учетом субсидии для покупателей электромобилей. Похмелкин заявила, что столь высокая цена отпугнет потребителя.

«Не знаю, как будет реализовываться этот проект, но цена все-таки очень большая. Электромобили в принципе пока не стали очень популярными в нашей стране. Плюс надежной инфраструктуры для электромобилей пока нет, в Москве вот что-то появляется, а в регионах с этим трудно. Lada для российских автомобилистов не является той маркой, которая может вызвать какой-то резонанс. Поэтому этот проект довольно рискованный, но рынок есть рынок. Сегодня на нем наблюдается сильный автомобильный дефицит. Не исключено, что потребители для e-Largus все-таки найдутся. Лично я такую машину никогда покупать не стану», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, в России недостаточно льгот на электромобили, однако и вводить новые пока не время.

«Льготы на электромобили очень незначительные. Тут, конечно, нужно вводить гораздо более серьезные льготы, но сейчас не то время. Наоборот, я думаю, что автомобилистам грозят новые поборы», - заключил эксперт.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что завод «Москвич» сможет сэкономить на логистике до 30% при полном цикле сборки, но цена на запчасти и компоненты все равно привязана к валютному курсу.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
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