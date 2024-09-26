«Рискованный проект»: Высокая стоимость электрического Largus отпугнет автомобилистов

По его словам, в России недостаточно льгот на электромобили, однако и вводить новые пока не время.

«Льготы на электромобили очень незначительные. Тут, конечно, нужно вводить гораздо более серьезные льготы, но сейчас не то время. Наоборот, я думаю, что автомобилистам грозят новые поборы», - заключил эксперт.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что завод «Москвич» сможет сэкономить на логистике до 30% при полном цикле сборки, но цена на запчасти и компоненты все равно привязана к валютному курсу.

