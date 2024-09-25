«АвтоВАЗ» запустил производство электромобилей e-Largus в Ижевске

Компания «АвтоВАЗ» запустила на заводе в Ижевске производство электромобилей e-Largus. Об этом сообщает РИА Новости.

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Президент компании Максим Соколов поблагодарил команду «АвтоВАЗа» и ижевского завода за создание автомобиля и постановку его на промышленное производство. Планируется, что до конца года будет выпущено несколько десятков авто.

«Дальнейшие объемы производства будут целиком и полностью зависеть от спроса на электромобили, развития зарядной инфраструктуры в регионах и фокусировки мер государственного стимулирования на поддержке покупателей по-настоящему локализованных электромобилей», — указал Соколов.

Новый Largus будет пятиместным, запас хода авто — 400 километров, машина адаптирована для российских условий. Стоимость новинки в базовой комплектации составит от 2,99 млн рублей с учетом субсидии для покупателей электромобилей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
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