«Зависишь — терпи!»: «АвтоВАЗу» будет сложно найти замену китайским партнерам
В России не выпускаются многие автомобильные узлы и агрегаты, быстро наладить собственное производство не получится, сказал НСН Ян Хайцеэр.
«АвтоВАЗ» в высокой степени зависит от китайских партнеров, и в случае прекращения сотрудничества найти замену вряд ли получится, поскольку Китай — наиболее сбалансированная и бюджетная зона производства автозапчастей. Об этом НСН заявил вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
«АвтоВАЗ» ранее сообщил о сложностях с поставками комплектующих из Китая, возникших на фоне задержек по срокам платежей во взаиморасчетах. Об этом сообщило агентство «Интерфакс». По словам начальника GR-управления «АвтоВАЗа» Александра Виноградова, возникающие трудности удается успешно решать, однако это уже вторая за месяц жалоба завода на китайских партнеров. Хайцеэр подтвердил высокую зависимость отечественных автопроизводителей от Китая.
«Мы достаточно в высокой степени зависим от китайского автопрома. Часть узлов и агрегатов поставляется китайцами. Мы пока их производить не можем, насколько скоро сможем — неизвестно. Непонятно, хватит ли у нас сил, мощностей, объемов, чтобы достигнуть более низкой себестоимости. Например, у нас нет завода по производству рулей с подушками безопасности, мы не выпускаем многочисленные электронные узлы и агрегаты, вариаторы, автоматические коробки — зачастую все это производится в Китае. Обычно через какое-то время такие вопросы решаются, это внутренние коммерческие отношения между предприятиями. Надеюсь, на потребителях ситуация глобально не отразится. Ну а жаловаться “АвтоВАЗ” может только на себя — если уж поставил себя в такую зависимость, терпи и решай вопросы. Это самостоятельное, взрослое, экономически обособленное предприятие. Однако отмечу, что какие-то узлы мы уже заменили», — сказал Хайцеэр.
Впрочем, отметил собеседник НСН, подобная зависимость характерна для всего мирового автопрома.
«Весь мировой автопром зависит друг от друга. Производство комплектующих для автомобилей — это стержень, который пронизывает многие страны мира. Если Mercedes выпускается в Германии, это не значит, что в Германии делаются запчасти для него, — их могут производить и в США, и в Мексике, и в Китае, и во Вьетнаме, и где-нибудь еще. Автомобили тоже могут собираться в разных местах», — добавил эксперт.
В заключение Хайцеэр заявил, что российским автопроизводителям будет очень сложно найти альтернативу китайским партнерам.
«Китай — это наиболее сбалансированная и бюджетная зона производства запчастей. Туда стремится весь мир, многие автогиганты производят узлы именно в Китае. Есть лицензионные заводы, есть уже самостоятельные, которые что-то копируют или производят собственную аналогичную продукцию. Нам сложно будет куда-либо двигаться. Воспринимать Иран как замену нельзя. У него свой путь, свои модели автомобилей, причем достаточно архаичные. Если сотрудничество с Китаем прекратится, придется налаживать производство самим», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» увеличил производство автомобилей Lada на 73% по итогам первого полугодия.
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