В России предложили запретить госзакупки иностранных электромобилей с 2025 года
Минпромторг предложил запретить госзакупки иностранных транспортных средств с электродвигателем, сообщает ТАСС.
Отмечается, что запрет предлагается ввести с 2025 года, что позволит поддержать отечественную автомобильную отрасль.
В ведомстве добавили, что проект направлен на насыщение рынка в РФ отечественными автомобилями на альтернативных источниках энергии.
Со своей стороны, президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов предложил донастроить механизмы стимулирования спроса на электрокары, отметив, что объем их выпуска будет напрямую зависеть от спроса и дополнительной балансировки мер поддержки государства. Соколов подчеркнул, что российский е-Largus по цене конкурирует с нелокализованными электромобилями из Китая, а покупатели машин в РФ получают поддержку, «размер которой фактически равен цене на новую Lada Granta в средней комплектации», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Иркутске оправдались за плакат с пособником Гитлера Красновым к 9 Мая
- В Саратове завершили съемки сериала о группе «Комбинация»
- В России предложили запретить госзакупки иностранных электромобилей с 2025 года
- Власти Гааги отказались переименовывать улицу в честь Навального
- Украина подписала соглашения о безопасности с Исландией и Норвегией
- РСТ: Россияне массово устремились на Кубу из-за снижения цен
- СМИ: Во Франции предотвратили подготовку теракта, планировавшегося в период Олимпиады
- Россияне Андрей Рублев и Павел Котов вылетели с «Ролан Гаррос 2024»
- Участникам группы ABBA король Швеции Карл XVI Густав вручил рыцарские ордена
- Основатели кинокомпании «Водород» намерены создавать сериалы для стриминга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru