В России предложили запретить госзакупки иностранных электромобилей с 2025 года

В ведомстве добавили, что проект направлен на насыщение рынка в РФ отечественными автомобилями на альтернативных источниках энергии.

Со своей стороны, президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов предложил донастроить механизмы стимулирования спроса на электрокары, отметив, что объем их выпуска будет напрямую зависеть от спроса и дополнительной балансировки мер поддержки государства. Соколов подчеркнул, что российский е-Largus по цене конкурирует с нелокализованными электромобилями из Китая, а покупатели машин в РФ получают поддержку, «размер которой фактически равен цене на новую Lada Granta в средней комплектации», передает «Радиоточка НСН».

