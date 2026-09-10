Россиянам рассказали о перспективах цен на жилье до конца 2026 года
Стоимость жилой недвижимости продолжит расти до конца 2026 года, однако резких скачков или обвала рынка не предвидится. Соответствующий прогноз озвучил бизнес-директор классифайда Move.ru Анатолий Сокольцов в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, проекты, вышедшие на рынок в первом полугодии текущего года, начали готовить задолго до ослабления покупательского спроса. Часть девелоперов продолжает реализацию в расчете на улучшение конъюнктуры и наличие финансовой подушки безопасности, а другие компании уже получили разрешения на строительство и не могут отказаться от запуска без существенных убытков и штрафных санкций.
Аналитик подчеркнул, что говорить о перепроизводстве жилья преждевременно, поэтому резкого падения цен не произойдет. При этом оснований для стремительного роста рынка также пока нет — ценовая динамика останется плавной и умеренной.
В комфорт-сегменте, где продажи просели сильнее всего, застройщики сосредоточатся на наиболее ликвидных лотах в действующих проектах. Сокольцов уточнил, что по мере вымывания качественного предложения оставшиеся квартиры могут постепенно дорожать даже без существенного увеличения числа сделок, а в бизнес- и премиальном сегментах темпы подорожания будут зависеть от качества конкретных проектов и объема нового предложения.
Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с НСН рассказал, что курортные регионы могут показать не такую динамику, как в Москве, так как туристический бум прошел, а цены достигли своего пика.
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