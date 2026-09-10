Россиянам рассказали о перспективах цен на жилье до конца 2026 года

Аналитик подчеркнул, что говорить о перепроизводстве жилья преждевременно, поэтому резкого падения цен не произойдет. При этом оснований для стремительного роста рынка также пока нет — ценовая динамика останется плавной и умеренной.

В комфорт-сегменте, где продажи просели сильнее всего, застройщики сосредоточатся на наиболее ликвидных лотах в действующих проектах. Сокольцов уточнил, что по мере вымывания качественного предложения оставшиеся квартиры могут постепенно дорожать даже без существенного увеличения числа сделок, а в бизнес- и премиальном сегментах темпы подорожания будут зависеть от качества конкретных проектов и объема нового предложения.

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с НСН рассказал, что курортные регионы могут показать не такую динамику, как в Москве, так как туристический бум прошел, а цены достигли своего пика.

